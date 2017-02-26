رسالة تقدير من محرز إلى رانييري

شكر الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنكليزي، مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري على عطائه، بعد إقالته بيومين بسبب سوء النتائج.
وكتب محرز عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي:”كل الإحترام لهذا الرجل العظيم الذي ساعدني لدخول التاريخ، لقد ساعدتني في بناء نفسي كلاعب ومنحتني الشجاعة التي احتاجها”.
أضاف:”لقد آمنت بي منذ اليوم الأول، أشكرك بشدة على كل شيء وأتمنى لك حظا سعيدا”.
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