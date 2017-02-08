رسالة أنغام المبطنة لشرين عبد الوهاب عن عمرو دياب

نشرت المطربة أنغام فيديو على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، جاء الفيديو من آخر حفل أحياه المطرب عمرو دياب على مسرح أوبرا دبي.

وظهر عمرو دياب خلال الفيديو وهو يقفز في مكانه ليشجع جمهور وهو يتفاعل معه، وعلقت أنغام على الفيديو قائلة “ماشاء الله لا قوة إلا بالله نجمنا الكبير اوي ربنا يزيدك يا حبيبي عمرو دياب إتعلموا الإستمراريه والنجوميه الحقيقية”.

واعتبر البعض أن تعليق أنغام على الفيديو يعد رسالة مبطنة لشيرين عبد الوهاب، عندما قالت أن عمرو دياب تقدم في العمر.

وكان قد انتشر فيديو لشيرين عبد الوهاب من زفاف كندة علوش وعمرو يوسف وهي تقول: “الطبيعي من أيام أم كلثوم وعبد الوهاب حافظ.. دايما الستات بتغير من الرجالة وانهاردة اتأكدت من كده ده، انا موجودة انا واصالة لكن اللي بيحيي الفرح تامر حسني وحماقي ده مش تقليل منهم لكن احنا معندناش غيرهم وعاوزة اقول التاني شكلها كدة راحت عليه كبر خلاص في السن واحنا اللي جايين”.

المصدر: ليالينا