رحيل كريمة مختار عن عمر يناهز الـ82 عاماً

أعلنت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” أن الممثلة المصرية كريمة مختار توفيت الخميس، عن عمر يناهز الـ82 عاما بعد صراع مع المرض.

ونقلت الوكالة عن الفنان سامح الصريطي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية قوله إن جثمان الراحلة سيشيع من مسجد عمرو بن العاص بعد صلاة الجمعة.

يذكر أن النجمة المخضرمة ولدت في 16 كانون الثاني 1934، باسم عطيات محمد البدري، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية. واشتهرت بأداء دور الأم على مدى أكثر من نصف قرن.