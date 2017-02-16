رجل دين يعنف طفليه بحرقهما وفض بكارة ابنته في حومين التحتا

في قصة تعنيف أسري غريبة، أقدم أب وبمشاركة الزوجة والإبنة إضافة إلى العمة في بلدة حومين التحتا قضاء النبطية على تعذيب طفليه القاصرين عبر الاعتداء الجنسي من فض بكراة وتعذيب وحشي إضافة إلى سجنهم في غرفة.

وفي التفاصيل، أوقفت مفرزة النبطية القضائية رجل الدين المعمم (ه. ع) من بلدة حومين التحتا وابنته ح. وزوجته (س. ن) بجرم تعنيف طفليه القاصرين البالغين من العمر 9 و10 سنوات الفتاة (ز.ع) و الطفل (ح. ع)، وحجز حريتهم داخل حمام في شقة غير مأهولة لمدة ثمانية ايام.

وافادت المعلومات ان المفرزة المذكورة تمكنت من فك احتجاز الطفلين بعد مداهمة منزل رجل الدين وتم عرضهما على طبيب شرعي فتبين بأنهما قد تعرضا لابشع انواع التعذيب والتعنيف والحروق بواسطة سيخ شك محمى على النار وحلق شعر رأسيهما على الصفر .

كما ان المدعوة س. وبمساعدة ح. قامتا بفض بكارة القاصر ز.ع. بواسطة اصبعها ووضع فلفل حار بالمهبل والمخرج وتم توقيف الفاعلين جميعاً.

ولاحقا، صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 2/2/2017، وردت شكوى من النيابة العامة الاستئنافية الى مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول ادعاء المواطنة (إ. ص.) ضد طليقها (ه. ع.، مواليد عام 1978، لبناني) وزوجته (س. ح. ن.، مواليد عام 1992، لبنانية) بجرم تعنيف قاصرَين وشتم وتشهير.

ونتيجة التحقيق في المفرزة المذكورة، اعترف طليقها بتعنيف ولديه من المدعية، وبقيامه باحتجاز ابنته (ز. ع.، مواليد عام 2007) لمدة 3 ايام، وابنه (ح. ع.، مواليد عام 2008) الذي كان لا يزال محتجزاً منذ 8 ايام، وذلك داخل حمام في الطابق السفلي لمنزله غير المأهول من قبلهم، وبضربهما ضرباً مبرحاً. كما اعترفت زوجته وعمتها (س. أ. ن. ، مواليد عام 1950، لبنانية) بالتعرض جسدياً لهما.

بناء لاشارة القضاء المختص، تم الكشف على منزل المدعى عليه الكائن في بلدة حومين الفوقا، حيث وجد القاصر محتجزاً كما افاد والده وتظهر عليه علامات الخوف والتعنيف.