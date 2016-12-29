ربيع عطايا يوجّه رسالة للأنصاريين قبل رحيله إلى إيران

وجّه نجم نادي الأنصار ربيع عطايا رسالة إلى جماهير الفريق وذلك بعد إتمام صفقة رحيله إلى صفوف نادي ذوب آهان الإيراني للإحتراف في صفوفه رفقة مواطنه علي حمام.

وكتب عطايا عبر صفحته الشخصية في فايسبوك قائلاً:” سلام للجميع , بتشكر نادي الانصار يلي سهلي اموري الي الشرف انو انا لاعب بنادي متل نادي الانصار يعني وين ما كنت انا حكون عم مثل هالنادي يلي هو بضل بيتي التاني انا الحمدلله راضي ربي و ضميري قدمت كل شي بقدر قدمو و عملت كل شي بقدر اعملو وما بحياتي بخلت بنقطة عرق لكنزة الانصار وهيدا واجبي ,بس صار لازم امن مستقبلي ومستقبل عيلتي الفرصة مرة وحدي بتجي وتم الاتفاق بيني وبين الادارة انو فل مشكورين

الحياة بالنهاي مكفية و الانصار مكفي بأذن الله مع ربيع عطايا او بدون ربيع عطايا الانصار زعيم و انشاالله حيبقى بطل وانا انشاالله بس ارجع اكيد رح ارجع عل انصار

جمهور الانصار ما تزعلو شفت ناس حكت عليي وناس حكت كل المنيح , عل حالتين مشكورين وبشكر كل واحد دعمني و فهمني و انتو بقلبي وين ما بكون لازم تفرحو لانو لاعب من نادي الانصار عم يحترف .. رح اشتاق لكل شي عشتو معكن وكل لحظة لفظتو فيها (عطايا) عل مدرج و انتو بقلبي بحبكن”.