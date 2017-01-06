ربع نهائي الكأس: اليوم النجمة ــــ طرابلس.. وغداً الأنصار ــــ الساحل

تفتتح، الساعة 15:00 بعد ظهر اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس لبنان الـ45 لكرة القدم، بمباراة واحدة على ملعب زغرتا في المرداشية بين النجمة البيروتي ونادي طرابلس. ويلعب، الساعة 15:00 بعد ظهر غد السبت، في الدور عينه، الأنصار مع شباب الساحل على ملعب مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا، على ان تقام الساعة 13:30 مباراة واحدة بعد ظهر بعد غدٍ الاحد بين الصفاء والراسينغ على ملعب نادي العهد – طريق المطار. بينما تقام المباراة الرابعة في هذا الدور بين السلام الزغرتاوي والفائز من لقاء العهد والإخاء الأهلي عاليه الاحد 2 نيسان المقبل، علما ان مباراة العهد والإخاء وهي مؤجلة بينهما من الدور الـ16 ستقام في صيدا الاحد 12 آذار المقبل.

النجمة ـــــ طرابلس

في المرداشية، يتواجه النجمة حامل كأس لبنان 2016 ووصيف 2015، مع طرابلس حامل الكأس 2015 ووصيف 2014، وكلا الفريقين عانى ما عاناه مستهل الموسم الرسمي المحلي، اذ كانت بدايتهما ضعيفة جدا ومتشابهة بالارقام في المسابقة الأم (الدوري العام). النجمة نال نقطتين فقط في مبارياته الاربع الاولى من تعادلين وخسارتين، ثم حقق فوزه الاول في المرحلة الخامسة على حساب التضامن صور في عقر داره 3 – 1، بينما كان رصيد الفريق الطرابلسي نقطة وحيدة من 4 مباريات من ثلاث خسارات متوالية وتعادل في المرحلة الرابعة، ثم حقق فوزا مدويا في طرابلس على السلام زغرتا 2 – 0 علما ان الفريق الزغرتاوي تصدر الترتيب بـ12 نقطة من اربعة انتصارات متوالية. ويحتل النجمة في الترتيب العام للبطولة الأولى المركز السادس برصيد 16 نقطة من 11 مباراة جراء فوزه في اربع مباريات وتعادله في اربع مباريات ايضا وتعرضه للخسارة ثلاث مرات، بينما بحتل طرابلس المركز العاشر بـ12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس خسارات. وكان النجمة فاز على الهومنتمن في دور الـ16 5 – 2، الاحد 18 كانون الاول الماضي، على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، بينما عبر طرابلس في الدور عينه الاهلي صيدا بهدف وحيد الجمعة 16 منه، على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة. وستكون تشكيلة الفريقين هي عينها التي خاضت منافسات الدوري الـ55 للموسم الجاري 2016 – 2017، علما أن اللاعبين الجدد سيشاركون في هذه المسابقة على الرغم من توقيعهم بعد انطلاق منافسات النسخة الـ45 للكأس الجارية حاليا.

كفة النجمة اوفر للفوز، علما ان مباريات الكؤوس لها حسابات خاصة عبر مباراة واحدة مدتها 90 دقيقة فقط من دون ذهاب واياب، ومن الممكن وصول الفريقين الى تمديد الوقت لحسمها وحتى اللجوء الى ضربات الترجيح، ولا سيما اذا قدم نادي طرابلس عرضا يليق بما يملك من امكانات في تشكيلته الاسياسية. وكان الفريقان تعادلا 1 – 1 في المرحلة السابعة من الدوري العام الـ55 على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، الاحد 6 تشرين الثاني الماضي.

الأنصار ــــــ الساحل

في صيدا، يلعب الأنصار مع شباب الساحل، في مباراة يأمل من خلالها «الأخضر» الذي يحمل اللقب 13 مرة وهو رقم قياسي يليه النجمة بست مرات، الفوز والوصول الى المربع الذهبي على امل إحراز «الدوبليه» للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، اذ كانت المرة الاخيرة موسم 2006 – 2007. ويتصدر الاخضر ترتيب الدوري بعد انتهاء مرحلة الذهاب، بـ21 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارتين، بينما يأمل «الأزرق» الفوز ايضا والوصول للمربع الذهبي على امل إحراز الكأس الغالية مرة ثانية في تاريخه بعد الأولى عام 2000، علما انه وصل الى النهائي مرات عدة وخسر، ويحتل الساحل المركز التاسع بـ12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس خسارات.

كفة الأنصار ارجح، وهو الذي تفوق على الساحل 3 – 2 في المرحلة السادسة السبت 29 تشرين الاول الماضي، في المدينة الرياضية. وفوز الساحل لا يبدو بعيدا، اذا عرف مديره الفني الجديد مالك حسون مراقبة مفاتيح الفوز في الانصار وفي مقدمهم محمد عطوي وكريس ريمي، علما ان «الأخضر» سيفتقد خدمات ثعلبه وهدافه المتألق ربيع عطايا بسبب الاحتراف في ايران حديثا.

الصفاء ــــ الراسينغ

على ملعب نادي العهد، ستكون مباراة الصفاء والراسينغ اقوى منافسات هذا الدور، ولكل فريق مبتغاه من هذا اللقاء وهو الفوز والوصول للمربع الذهبي على امل الظفر باللقب فيما بعد. الصفاء هو حامل اللقب ثلاث مرات اعوام 1964 و1986 و2013، والراسينغ وعلى الرغم من شهرته هو من اقدم الفرق اللبنانية برمتها لم يسبق له ان احرز الكأس، لكنه احرز لقب الدوري ثلاث مرات اعوام 1956 و1965 و1970. الصفاء بطل الدوري الموسم الماضي، يحتل المركز الثالث في الموسم الجاري، بعد انتصاف البطولة بـ20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الانصار وقد حقق الصفاء الفوز 6 مرات وتعادل في اثنتين وخسر ثلاث مرات. بينما يحتل الراسينغ المركز السابع بـ16 نقطة من اربعة انتصارات واربعة تعادلات وثلاث خسارات، وسبق للفريقين ان تواجها في المرحلة الثالثة وانتهت مباراتهما السبت اول تشرين الاول الماضي، بالتعادل الايجابي 1 – 1 في صيدا.

كفة الصفاء ارجح، بقيادة المدير الفني اميل رستم، في موسمه الثاني تواليا مع ابناء وطى المصيطبة، وبات رستم المدير الفني الوطني الوحيد في تاريخ الدوري اللبناني الذي احرز لقب الدوري العام مع فريقين مختلفين. بينما يقود القلعة البيضاء والتي لها حظوظ ايضا بالفوز، المدير الفني موسى حجيج، في موسمه الاول من بدايته، اذ سبق له ان درب الراسينغ لست مباريات اخيرة في الموسم ما قبل الماضي، وقاده بجدارة واستحقاق الى البقاء بين الكبار، ثم تركه وذهب للساحل، موسما واحدا، وعاد من جديد، وهو يمني النفس بلقب رسمي مع ابناء «الجميزة».