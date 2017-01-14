ربع رابع كارثي للشانفيل وهومنتمن يستعيد نغمة الانتصارات

لم يتمكن فريق الشانفيل من المحافظة على نمط آدائه الجيد نوعاً ما حيث إنهار في الربع الأخير ما أعطى هومنتمن فوزاً كبيراً عليه بنتيجة (82-55) في افتتاح المرحلة التاسعة من بطولة لبنان لكرة السلة.

على ملعب مزهر وامام جمهور ملأ المدرجات، واجه هومنتمن خصماً عنيداً في ثلاثة ارباع قبل ان يفرض دفاعاً قوياً في الربع الاخير منعه من تسجيل أكثر من 6 نقاط.

واتى فوز هومنتمن بعد خسارته الاولى هذا الموسم امام الرياضي في المرحلة السابقة، وهذا الفوز الثامن لهومنتمن وهو حافظ على صدارته برصيد 25 نقطة.

امّا الشانفيل، فهو تلقى خسارته السادسة من اصل 9 مباريات واصبح رصيده 15 من النقاط.

وتقدم الشانفيل بفارق 10 نقاط أول 5 دقائق، قبل أن يعود هومنتمن مع نهاية هذا الربع ويتقدم بنتيجة (18-14). هومنتمن بدأ بفرض طريقة لعبه في الربع الثاني لكن الشانفيل حاول جاهداً ابقاء الفارق قريباً، لكن الفريق الأرمني تمكن مع نهاية هذا الربع من رفع الفارق الى 12 نقطة (42-30).

وشهد الربع الثالث عودة للفريق المتني الذي قلّص الفارق حتى 3 نقاط مع نهايته (52-49)، محاولاً في الوقت عينه الاستفادة من اي خطأ ممكن أن يقع فيه اصحاب الارض لاستعادة التقدم، لكنه فشل بذلك تماماً مع انهياره في الربع الاخير حيث لم يسجل سوى 6 نقاط.

وكان افضل مسجل من جانب هومنتمن، ديوان جاكسون بـ32 نقطة و8 متابعات، واضاف اليه فادي الخطيب 26 نقطة و8 متابعات ايضاً.

من جانب الشانفيل، سجّل براندون توماس 21 نقطة و8 متابعات واضاف اليه باتريك رامبرت 15 نقطة.