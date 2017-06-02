رايولا : دورتموند ومارسيليا مهتمان بضم بالوتيلي

أعلن مينو رايولا وكيل أعمال الإيطالي المخضرم ماريو بالوتيلي مهاجم نيس الفرنسي عن اهتمام كل من بوروسيا دورتموند الالماني ومارسيليا الفرنسي بخدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .

ويعمل النادي الالماني على ايجاد بديل لمهاجمه الغابوني بيير ايميريك اوباميانغ المتوقع رحيله في الميركاتو المقبل .

وقال رايولا لصحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية :” بالوتيلي يقدم اداءاً متميزاً رفقة نيس ، واعتقد انه قادر على تقديم المزيد خلال الفترة المقبلة “.

وعن إمكانية بقائه مع نيس ، قال :” سنرى ، فهناك اهتمام من بوروسيا دورتموند ومارسيليا “.

وشارك بالوتيلي مع نيس هذا الموسم في 28 مباراة ، حيث سجل 17 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا.