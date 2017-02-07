رانييري يمنع لاعبي ليستر من تناول “البرغر”

ذكرت صحيفة “ميرور” الانكليزية أن المدرب الايطالي كلاوديو رانييري منع لاعبي فريق ليستر سيتي من تناول شطائر “البرغر” بعد انتهاء المباريات واستبدالها بالمعكرونة

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي ليستر اعتادوا على تناول شطائر برغر الدجاج عقب المباريات، لكن رانييري يسعى لجعل الحمية الغذائية للاعبين متوازنة، على أمل تحسين نتائج الفريق السيئة خلال الفترة الماضية.

هذا، ويحتل ليستر سيتي حاليًا المركز الـ16 بالدوري الانكليزي برصيد 21 نقطة وقد يهبط بحال استمرار هزائمه.