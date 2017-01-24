رانييري يحصد جائزة افضل شخصية رياضية في ايطاليا

حصد كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي جائزة “جياني بريرا” لأفضل شخصية رياضية في إيطاليا بعد إنجازه مع فريقه الموسم الماضي .

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن رانييري سافر إلى ميلانو لتسلم الجائزة .

ونجح رانييري في قيادة ليستر لاحراز لقب الدوري الانكليزي الممتاز الموسم الماضي .

كما نال رانييري مؤخرا جائزة أفضل مدرب في العالم لسنة 2016 من “فيفا”.