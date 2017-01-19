رانييري يتمنى فوز تشيلسي بلقب الدوري الانكليزي الممتاز

رشح المدير الفني الايطالي لفريق ليستر سيتي كلاوديو رانييري مواطنه انطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسيللفوز بلقب الدوري الانكليزي الممتاز “برمييرليغ” هذا الموسم.
وقال رانييري في حديث للصحافيين:”باعتباري مدربا سابقا لتشيلسي وكمشجع إيطالي فإن الأمل يحدوني أن يحقق كونتي هدفه”.
أضاف:”ظهر (كونتي) بدون جلبة، إلا أنه أكد على أن المدرسة الإيطالية في التدريب لا تزال صالحة وأكثر من أي وقت مضى”.
ختم بالقول:”يحدوني الأمل أن أبقى في إنكلترا. أنا في وضع جيد هنا حتى وإن دفعتك كرة القدم نحو السماء في يوم ما ونحو الحضيض في يوم آخر”.
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