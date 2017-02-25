رانييري اقيل في فندق مطار اشبيليه

اشارت صحيفة الدايلي مايل الى ان المدير الفني الايطالي لنادي ليستر سيتي كلاوديو رانييري اقيل بعد وصوله الى فندق المطار في وقت لم ينتظر الفريق الانكليزي العودة الى انكلترا بعد الخسارة امام اشبيليه في دوري ابطال اوروبا. في وقت كان مصير المدرب الايطالي قد حسم في وقت سابق، قبل ان يعرب لاعبو الفريق عن رغبتهم في عودة المدرب نايجل بيرسون الى قيادة ليستر في وقت قادم.
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