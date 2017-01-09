رامي عياش يتلقى “عضة” في منزله (صورة)

شارك الفنان اللبناني رامي عياش جمهوره على “إنستغرام” بصورة للحظات خاصة مع نجله آرام.
وظهر في الصورة الطفل وهو يعض أذن والده بطريقة بريئة وعفوية، ما دفع رامي للتعليق على الصورة قائلاً: “الاحد مع ابني، أذناي ذهبتا”، واصفاً يومه معه بالممتع.
يذكر أن رامي متزوج من مصممة الأزياء داليدا عياش منذ العام 2013، وأنجب منها نجله الأول “آرام”، قبل أشهر فقط.
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