راموس يغيب عن ريال مدريد مطلع 2017

بسبب المشاكل التي يعاني منها بساقه اليمنى، قرر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان إعطاء قائد فريقه سيرجيو راموس قسطاً من الراحة.
وكان قائد “الميرنغي” سيغيب عن نهائي كأس العالم للأندية أمام كاشيما إنتلرز الياباني بسبب إصابة المشاكل العضلية بساقه اليمنى، إلّا أنه تحامل على نفسه في سبيل حصد اللقب.
وسيريح زيزو قائده من مباراة ذهاب كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية، بالإضافة إلى أنه غير قادر على المشاركة في المباراة القادمة بالدوري أمام غرناطة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
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