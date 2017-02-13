راموس: علينا ان نحافظ على نظافة الشباك امام نابولي

شدد قائد نادي ريال مدريد الاسباني سيرخيو راموس على اهمية حفاظ النادي الملكي على نظافة شباكه في اللقاء القادم امام نادي نابولي في ذهاب الدور الثاني من بطولة دوري ابطال اوروبا، مؤكداً ان الفريق سيحافظ على هدوئه من اجل اتمام المهمة بنجاح.

وقال راموس :” نابولي فريق عظيم ويمر بفترة ممتازة، سنحاول عدم تلقي اي هدف كي نكون في وضع مرتاح في مباراة الاياب، نحن نريد الوصول الى المباراة النهائية، لكننا سنفكر في كل مباراة على حدة”.