راموس : سنقاتل حتى النهاية من أجل اللقب

تحدث لاعب نادي ريال مدريد الإسباني سرجيو راموس عن مباراة فريقه امام اليوفنتوس الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .
وصرح راموس قائلاً :”إنه من الصعب الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا ، ثلاث مرات في أخر أربع سنوات ، نعرف ان المباراة سوف تكون معقدة ضد اليوفي”.
وأضاف :”في السنوات الأخيرة ، عاش الفريق لحظات رائعة ، وسجلنا أهداف في اللحظات الأخيرة ، وهذا ما سوف نفعله مرة أخرى ، سوف نقاتل حتى النهاية من أجل اللقب “.
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