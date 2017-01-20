رالي مونتي كارلو: وفاة متفرج صدمته سيارة النيوزلندي بادون

اعلن نادي موناكو للسيارات وفاة متفرج كان تعرض لاصابة خطيرة بعدما صدمته سيارة السائق النيوزيلندي هايدن بادون في المرحلة الخاصة الاولى لرالي مونتي كارلو، المرحلة الاولى من بطولة العالم، ليلة الخميس الجمعة.

واوضح النادي ان “المشجع تم نقاله بطائرة هيليكوبتر من المرحلة الخاصة التي اقيمت في الالب-دو-هوت-بروفانس نحو مستشفى نيس. على الرغم من الجهود التي بذلها الفريق الطبي، للاسف توفي”.

وتم فتح تحقيق في الحادث عهد الى فرقة البحث في كاستيان (الب-دو-هوت-بروفانس، جنوب شرق فرنسا).

وكان المتفرج وهو اسباني يبلغ من العمر 50 عاما، يلتقط صورا وتعرض لسكتة قلبية نقل على اثرها في طائرة هيليكوبتر للامن المدني الى مستشفى باستور في نيس.

وفقد بادون الذي كان ثالث متسابق ينطلق في هذه المرحلة الخاصة، السيطرة على سيارته لدى دخوله منحنى في الثلث الاخير من المرحلة الخاصة التي ربطت بين اونتروفو واوبراي على مسافة 21،25 كلم.

ووقع الحادث على بعد نحو 3 كيلومترات من خط الوصول في منطقة حيث الجليد والثلوج كانت كثيرة مقارنة مع النصف الاول من المرحلة الخاصة.

وبحسب شهود عيان، فان الضحية كان متواجدا في منطقة غير مقرر استضافتها للمتفرجين.