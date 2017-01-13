رالي دكار 2017: بيترهانسل يحرز لقب المرحلة العاشرة ويتصدر

احرز السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل (بيجو) اخيرا المرحلة العاشرة من رالي دكار بين شيليسيتو وسان خوان في الارجنتين، بعد منحها في بادىء الامر الى مواطنه وزميله سيباستيان لوب، فتصدر الترتيب العام لفئة السيارات.

واصطدم بيترهانسل بالدراج السلوفيني سيمون مارسيتش عند الكلم ال83، ثم توقف نحو ربع ساعة لكي يساعد المصاب الذي تعرض لكسر في ساقه اليسرى.

وتنص القوانين انه في حال توقف احد المتسابقين لمد يد العون لمتسابق اخر لاكثر من 3 دقائق، فان ما اضاعه من وقت يحتسب له لاحقا.

وحسمت 14 دقيقة و13 ثانية من توقيت بيترهانسل، فسجل اسرع وقت (4 ساعات و47 دقيقة)، متقدما بفارق 28ر7 دقائق عن لوب و01ر10 د عن الفرنسي الاخير سيريل ديبريه (بيجو) و03ر19 دقيقة عن السعودي يزيد الراجحي (ميني) الرابع.

– وفي الترتيب العام، يتفوق بيترهانسل بفارق 50ر5 دقائق عن لوب بطل العالم 9 مرات للراليات و40ر25د عن ديبريه.

– في المقابل، فاز الدراج الفرنسي مايكل ميتج بهذه المرحلة لكن البريطاني سام سندرلاند احتفظ بصدارة الترتيب العام في حين خرج التشيلي بابلو كوينتانيا بعد تعرضه لاصابة في رأسه اثر سقوطه عن دراجته.