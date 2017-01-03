رالي دكار: لوب يحرز المرحلة الثانية ويتصدر امام العطية

أحرز بطل العالم السابق للراليات الفرنسي سيباستيان لوب (بيجو) المرحلة الثانية من رالي دكار الصحراوي الثلثاء بين ريزيستنسيا وسان ميغيل دو تكومان في الارجنتين، فتصدر الترتيب العام متقدما على القطري ناصر العطية (تويوتا).

وهذه المرحلة الخامسة يحرزها لوب بطل العالم للراليات سابقا 9 مرات، بعد تتويجه اربع مرات في مشاركته الاولى عام 2016، فتصدر الترتيب العام متقدما على العطية بطل 2011 و2015.

وانهى لوب المرحلة البالغة مسافتها 803 كلم بينها 275 كلم مرحلة خاصة بزمن 55ر06ر2 ساعتين، بفارق 23ر1 دقيقة عن العطية ومساعده الفرنسي ماتيو بوميل (تويوتا)، وبفارق 18ر2 دقيقة عن الاسباني كارلوس ساينز (بيجو) و19ر2 دقيقة عن الجنوب افريقي جينييل دو فيلييرز (تويوتا)، و22ر3 دقيقة عن الاسباني ناني روما (تويوتا)، و01ر5 دقائق عن السعودي يزيد الراجحي (تويوتا)، و47ر6 دقائق عن الفرنسي ستيفان بيترهانسل حامل اللقب (بيجو).

وفي الترتيب العام للسائقين، تصدر لوب بفارق 28 ثانية عن العطية و56ر1 دقيقة عن ساينز، فيما احتل الراجحي المركز السادس بفارق 12ر5 دقائق عن المتصدر وبيترهانسل السابع بفارق 26ر7 دقائق. ويسعى بيترهانسل الى لقبه الـ13 في دكار (احرز ستة القاب في كل من الدراجات والسيارات).

وفي فئة الدراجات، احرز حامل اللقب الاسترالي توبي برايس (كي تي ام) المرحلة الثانية بزمن 32ر37ر2 ساعتين، بفارق 51ر3 دقائق عن البرتغالي باولو غونسالفيش (هوندا) و06ر4 دقائق عن الفرنسي كزافييه دو سولتريه (ياماها).

وتصدر برايس الترتيب العام بفارق 54ر2 دقيقتين عن غونسالفيش و23ر3 دقائق عن البريطاني سام سندرلاند (كي تي ام).

وتقام المرحلة الثالثة بين سان ميغيل دو توكومان وسان سالفادور دي جوجوي في الارجنتين على مسافة 780 كلم بينها 364 كلم مرحلة خاصة للسيارات والدراجات.

وتستمر النسخة الـ 39 للسباق الذي كان يعرف سابقا باسم “رالي باريس دكار”، حتى 14 كانون الثاني/يناير. ويقام الرالي في اميركا الجنوبية بدلا من افريقيا منذ عام 2009، بعدما الغى المنظمون نسخة 2008 بسبب مخاوف تلت مقتل اربعة سياح فرنسيين في موريتانيا.