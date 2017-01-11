رالي دكار: الامطار تؤخر وصول المتسابقين في المرحلة الثامنة

اعلنت اللجنة المنظمة لرالي دكار الثلاثاء ان وصول المتسابقين الى ختام المرحلة الثامنة بين مدينتي اويوني البوليفية وسالتا الارجنتينية سيتأخر أكثر من ساعتين عن الموعد المحدد بسبب الامطار الغزيرة.

وتضرر المسار الذي من المقرر يقام عليها الجزء الثاني من المرحلة الخاصة صباح الثلاثاء ما سيؤدي الى ابطاء سرعة المتسابقين.

ويتوقع وصول الدراجين الى خط نهاية المرحلة الخاصة انطلاقاً من الساعة 16،00 بالتوقيت المحلي (19،00 بتوقيت غرينيتش) والى نقطة نهاية السباق في سالتا نحو الساعة 20،30 بالتوقيت المحلي.

ولم تستبعد اللجنة المنظمة إلغاء الجزء الثاني من المرحلة الخاصة في حال استمر هطول الامطار وساءت حال الطريق.

وتم تعديل مسار المرحلة الثامنة الاثنين من قبل ادارة السباق حيث تم تقديم خط وصول الجزء الاول من المرحلة الخاصة الى الكيلومتر 74 في كل الفئات، اي بتقليص 73 كلم. واعفيت الشاحنات من خوض الجزء الثاني من المرحلة الخاصة.

وكانت المرحلتان اللتان اقيمتا الجمعة والاثنين، خضعتا الى تعديل بسبب الامطار، فيما الغيت مرحلة السبت. وبلغ عدد الكليومترات التي تم الغاؤها منذ يوم الجمعة بسبب المطر 989 من اصل 1788 كلم.