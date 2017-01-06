رالي دكار: اختصار المرحلة الخامسة يصب في مصلحة لوب وسندرلاند

اضطر سوء الاحوال الجوية منظمي رالي دكار لاختصار المرحلة الخامسة الجمعة بين مدينتي توبيسا واورورو البوليفيتين، ما اتاح للفرنسي سيباستيان لوب (بيجو) احرازها في فئة السيارات، والبريطاني سام سندرلاند (كا تي ام) تصدر الترتيب العام للدراجات.

وكشف المنظمون ان المرحلة اوقفت بعدما قطع المتسابقون 219 كلم من اصل 692 كلم (منها 447 كلم مخصصة للسرعة)، وذلك بعدما “اصبح من الصعب جداً القيادة على المسار بسبب الاحوال الجوية السيئة السائدة في الطريق الى اورورو”.

وألغي الجزء الثاني من المرحلة، والذي كان يمتد لمسافة 470 كلم.

وسمح الالغاء للوب تحقيق فوزه الثاني في فئة السيارات، والصعود الى المركز الثاني بفارق 1,09 دقيقة خلف زميله ومواطنه حامل اللقب ستيفان بيترهانسل الذي استعاد صدارة الترتيب من زميله ومواطنه سيريل ديبريه، الفائز بالمرحلة الرابعة الخميس.

وكان لوب، الفائز بتسعة القاب في بطولة العالم للراليات ويخوض مغامرته الثاني في رالي دكار، ابرز سباقات الطرق الوعرة، صاحب اسرع توقيت قبل توقف المرحلة، مسجلا 2,24,03 ساعة.

وتقدم لوب في مرحلة الجمعة، على الاسباني ناني روما (تويوتا) بفارق 44 ثانية، وعلى بيترهانسل الثالث بفارق 1,31 دقيقة، فيما جاء ديبريه رابعا بفارق 10,33 دقيقة.

وبذلك، تراجع ديبريه في الترتيب العام الى المركز الثالث بفارق 4,45 دقيقة عن بيترهانسل، علما انه كان قد تصدره بعد مرحلة الخميس.

وفي الدراجات النارية، كان سندرلاند (27 عاما) صاحب افضل توقيت في القسم الاول قبل التوقف، ما جعله يحقق انتصاره الاول هذه السنة، والثاني له في مجمل مشاركاته في رالي دكار.

واحرز سندرلاند ثاني مراحل رالي 2014، واصبح حينها اول دراج بريطاني يفوز في احدى مراحل رالي دكار منذ دون ديكون (1998). الا ان سندرلاند لم يتمكن في ذلك الحين من مواصلة مشواره، اذ انسحب في اليوم التالي بسبب عطل في محرك دراجته (هوندا).