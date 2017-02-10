رالي السويد: نوفيل يتصدر بعد اليوم الثاني واوجييه خامساً

انهى سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل اليوم الثاني من رالي السويد، المرحلة الثانية من بطولة العالم للراليات، فيما حل بطل العالم الفرنسي سيباستيان اوجييه (فورد فييستا) الجمعة في المركز الخامس.

واحرز نوفيل، وصيف بطل العالم، المركز الاول في خمس من المراحل الخاصة الثماني (2 و3 و5 و6 و7)، وتقدم بما يزيد عن 28 ثانية على مطارده المباشر الفنلندي ياري ماتي لاتفالا (تويوتا ياريس) الذي حل بدوره امام الاستوني اوت تاناك والبريطاني كريس ميك.

وتخلف اوجييه، بطل السباق 3 مرات في السنوات الاربع السابقة، نحو دقيقة عن المتصدر.

واحرز لاتفالا المركز الاول في مرحلتين (1 و4)، وتاناك في واحدة (8).

وانسحب من السباق النروجي هينيغ سولبرغ (سكودا فابيا) والفنلندي يوهو هانينن (تويوتا ياريس)، الاول لارتطامه بصخرة، والثاني بشجرة.

وتقام السبت سبع مراحل خاصة، ويختتم السباق الاحد.

– ترتيب الخمسة الاوائل بعد اليوم الثاني:

1- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 7ر24ر16ر1 ساعة

2- الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (تويوتا ياريس) بفارق 1ر28 ثانية

3- الاستوني اوت تاناك (فورد فييستا) بفارق 7ر49 ث

4- البريطاني كريس ميك (سيتروين سي 3) بفارق 8ر51 ث

5- الفرنسي سيباستيان اوجييه (فورد فييستا) بفارق 7ر55 ث