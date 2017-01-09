راكيتيتش يقترب من مانشستر سيتي !

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية عن مصادر بريطانية ان متوسط فريق برشلونة الاسباني الدوليالكرواتي ايفان راكيتيتش اقترب من الانتقال لفريق مانشستر سيتي الانكليزي بالفترة القادمة.

واكدت الصحيفة أن راكيتيتش بات قريب من الانتقال لمانشستر سيتي بعد رغبة المدرب بيب غوارديولا خاصة أن الكرواتي الدولي يعاني مع البلوغرانا في الفترة الاخيرة فهو لم يتواجد ضمن قائمة الفريق لمواجهة فياريال بالاضافة إلى أنه لم يظهر بشكل معتاد مع الفريق بالفترة الماضية مما يؤكد على خروجه من خطط المدرب إنريكي.