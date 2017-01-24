راكيتيتش يحسم مستقبله ويرد على راموس

حسم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، مستقبله مع الفريق الكتالوني، فيما رد على التصريحات التي أطلقها سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بشأن جماهير إشبيلية.

وأوضح راكيتيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية، “حلمي هو البقاء مع برشلونة للأبد، لم أكن قادرًا على رفض عرض نادي برشلونة عندما جاء، وآمل أن أبقى في النادي، أنا على ثقة أني سأصل مع النادي الى اتفاق”.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن هناك خلافات بين راكيتيتش ولويس إنريكي، المدير الفني للفريق، وأن لاعب الوسط يفكر في الرحيل إلى الدوري الإنكليزي.

وعن ثلاثي برشلونة، ليونيل ميسي، ونيمار دا سيلفا، ولويس سواريز، قال راكيتيتش “إن هؤلاء اللاعبين الثلاثة يبدون من عالم آخر، إنهم يقدمون أداءًا يمتع الجميع، ونحن بدورنا نحاول أن نفعل كل شئ ونحسن من أداء الفريق”.

وواصل اللاعب الكرواتي “أريد أن أساعد برشلونة في الحصول على كل الألقاب الممكنة، نحن هنا في أفضل ناد في العالم”.

ورد راكيتيتش على التصريحات التي أطلقها راموس، بعد أزمته الأخيرة مع جماهير إشبيلية، بقوله “أرى نفسي مشجعا كبيرا لإشبيلية”.

كان راموس دخل في مشادات كلامية مع جماهير إشبيلية خلال مباراة الفريق الملكي أمام نظيره الأندلسي في إياب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، ما دفع المدافع لمطالبة رئيس إشبيلية بالعمل على الحد من هجوم جماهيره على اللاعبين بالسباب.

يذكر أن راكيتيتش وراموس سبق لهما اللعب في صفوف إشبيلية قبل الانتقال إلى برشلونة وريال مدريد على الترتيب.