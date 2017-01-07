راتب خيالي من مانشستر يونايتد لغريزمان

بالرغم من تصريحه الغاضب منذ بضعة أيام حول إنتقاله الى مانشستر يونايتد، لا تزال الأخبار المتعلقة بإنتقال لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان الى “الشياطين الحمر” الصيف المقبل تتصدر الصحف الإنكليزية.

ويفضل غريزمان عدم التحدث عن إنتقاله الى “اليونايتد” والإنضمام الى صديقه وزميله في المنتخب الفرنسي بول بوغبا، على إعتبار ان الوقت لا يزال طويلاً للحديث عن الأمر.

واشارت تقارير صحافية إنكليزية يوم الجمعة أن إدارة اليونايتد تواصلت مع اللاعب، الذي تألق مع منتخب بلاده في بطولة “يورو 2016″، من أجل احتمال انتقاله الى إنكلترا الصيف المقبل.

والأمر الذي ممكن أن يعجّل بحصول الصفقة أن اليونايتد سيطرح لغريزمان الراتب نفسه كمواطنه بوغبا، وهي 220 الف باوند في الأسبوع.

لكن حتى الان لا يوجد أي إتفاق بين الناديين الإنكليزي والإسباني، علماً ان قيمة فسخ عقد اللاعب الفرنسي 86 مليون يورو، إلّا أنّ مانشستر يعتقد أنّ الصفقة ممكن أن تتم.