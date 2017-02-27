رئيس وزراء تركي: فتح الله غولن يخطط للهروب الى كندا

أشار نائب رئيس وزراء تركي انعمان كورتولموش إلى أن بلاده لديها معلومات حول مساعي رجل الدين المعارض فتح الله غولن المطلوب في تركيا للهرب إلى كندا.

وأكد ان المعلومات التي جمعتها المخابرات التركية تشير إلى أن غولن اشترى أرضا ومزارع في كندا وأن الحكومة التركية تتشارك هذه المعلومات مع وزارة العدل الأميركية حيث يقيم غولن حاليا.