رئيس نادي شابيكوينسي المنكوب: شكرا قطر

شكر رئيس نادي شابيكوينسي البرازيلي ديفيد دي نيس فيليو دولة قطر على الدعم الكبير عقب سقوط طائرة فريقه في كولومبيا ومقتل 71 شخصا بينهم 177 لاعبا.

وقال فيليو من الدوحة:”أودّ أن أتوجه بالشكر للحكومة القطرية وشعب قطر على دعمهم، وكذلك لرئيس الاتحاد القطري لكرة القدم على الدعوة لزيارة قطر. لدينا الكثير من الأصدقاء هنا في قطر، وإننا نثمّن عالياً مبادرتهم للدعم في هذه الأوقات الصعبة بالنسبة لنا”.

أضاف:”هذه هي زيارتي الثانية إلى قطر بعد أن أتيت إلى هنا للمرة الأولى سنة 1988. تغيّرت البلاد كثيراً منذ ذلك التاريخ. قطر 2022 تعتبر بمثابة نجاح من الآن. كما إننا نتمنى حظاً طيباً لفريق شابيكوينسي تحت 17 سنة الذي سيشارك في منافسات بطولة الكأس الدولية هذه السنة. كما إنني أتطلع لدراسة سبل أخرى للتعاون مستقبلاً”.