رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يختتم زيارة عمل إلى لبنان

اختتم رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان السيد فرانسوا رو زيارةً إلى لبنان استغرقت خمسة أيّام، زار خلالها رئيس الجمهورية اللبنانية السيد ميشال عون لتقديم التهاني له بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، وإطلاعه على عمل مكتب الدفاع والدعم الذي يقدمه لأفرقة الدفاع ضمانًا لمحاكمة نزيهة وسريعة.

وزار السيد رو أيضًا رئيس الوزراء السيد سعد الحريري، ووزير العدل السيد سليم جريصاتي، والنائب السيد وليد جنبلاط. كما التقى بعض أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في لبنان، ومدير عام قوى الأمن الداخلي السيد إبراهيم بصبوص.

وفي إطار انشطة التواصل الخارجي التي تنظمها المحكمة الخاصة بلبنان، ألقى السيد رو كلمة في الطلاب المشاركين في البرنامج المشترك بين الجامعات بجامعة الروح القدس في الكسليك. والتقى رئيسة الجامعة الإسلامية السيدة دينا المولى.

وألقى السيد رو أيضًا محاضرة عنوانها “المبادئ الأخلاقية وتحقيقات المحامين الذين يرافعون أمام المحاكم الجنائية الدولية: ما المساهمة التي يستطيع لبنان أن يقدمها؟” ونُظّمت هذه المحاضرة برعاية نقيب المحامين في بيروت السيد أنطونيو الهاشم في معهد حقوق الإنسان في بيت المحامي. وسبقت هذه المحاضرة ورشةُ أدارها النقيب الهاشم وممثل عن نقيب المحامين في طرابلس. وهذه الورشة ورشة لبنانية منبثقة عن مجموعة العمل التي أنشأها الاجتماع الدولي لجهات الدفاع بهدف صياغة مدّونة سلوك مشتركة لجميع المحامين الذين يرافعون أمام المحاكم الجنائية الدولية.

وشدد السيد رو أمام جميع المسؤولين الذين التقاهم على أنه، وإن طالت المحاكمة ، لا يمكن لوم المحكمة بالقول إنه لم يكن لديها الوقت للنظر في جميع أدلة القضية وتحليلها بدقة.