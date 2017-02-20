رئيس مجلس الاعمال اللبناني الهولندي: عدم الاتفاق على قانون انتخاب ينعكس سلبا على الاقتصاد

شدد رئيس مجلس الاعمال اللبناني – الهولندي محمد خالد سنو على “ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، والاتفاق على قانون جديد يكون على قياس لبنان وشعبه وديموقراطيته”.

وطالب سنو في تصريح، بـ”التوافق السريع على وضع قانون يرضي الجميع ويكون وجها حقيقيا للشعب، وممثلا للديموقراطية وتطلعات الشعب، ويجسد ويؤمن ديمومة دستورية، ويكون منبرا حرا لآراء الناس وللمشاريع التي تضمن لهم معيشتهم ورؤيتهم المستقبلية”.

وأكد أن “عدم التوافق على القانون الانتخابي العتيد، يعني انعكاسا سلبيا على مختلف القطاعات وخصوصا الاقتصادية، حيث للقطاعات العديد من المشاريع التي تتطلب قانونا شفافا عادلا يحافظ على مصحالهم”، داعيا “الافرقاء السياسيين المسؤولين عن وضع قانون انتخابي الى ان يراعوا الاوضاع الاقتصادية والمعيشية”.