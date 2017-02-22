رئيس ليون : سنبيع العديد من اللاعبين في الصيف

كشف رئيس نادي اوليمبيك ليون الفرنسي جان ميشال اولاس ان الفريق سيبيع عدد من اللاعبين المهمين في السوق الكروية الصيفية المقبلة، بعد الحفاظ على النجوم الفريق في المواسم الماضية.
وقال الرئيس :” منذ العام الماضي لم نبيع اي من اللاعبين، تلقينا عرض مهم لتوليسو لكننا لم نقبل في النهاية، الوضع اختلف الان وسيكون هناك عمليان بيع كبيرة في الصيف”.
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