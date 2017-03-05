رئيس لجنة كرة الصالات سيمون الدويهي يقدم استقاله للاتحاد اللبناني

قدم رئيس لجنة كرة الصالات وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم ، السيد سيمون الدويهي استقالته الرسمية ،مرسلاً بياناً رسمياً أكد فيه عن أهمية الدور الذي لعبه مع فريق عمله على صعيد كرة الصالات مؤكداً أنه أوصلها الى العالمية .

وجاء في البيان ما يلي :

“بعد ثلاث ولايات في اللجنة العليا واللجنة التنفيذية للعبة أعشقها منذ الصغر حاولت ان اكون فيها مسانداً لفريق عمل يسعى لتطويرها وإزدهارها. يشهد الجميع أننا أمسكنا ملف لعبة كرة الصالات وتحملنا المسؤولية على أكمل وجه حيث تدعو الحاجة، ونجحنا بما يكفي برغم الامكانات المحدودة، حتى أضحت العاصمة بيروت قبلة لنجوم عالميين هم الأفضل في تاريخ اللعبة”.

واضاف البيان :”اما خارج كرة الصالات فقد سعينا مع المجموعة للارتقاء باللعبة الى حيث يحلم كل لبناني يعشق الساحرة المستديرة، بيد أن الظروف يبدو أنها اكبر منا جميعاً. وكان آخرها الأخطاء التحكيمية المتراكمة فبتنا عاجزين عن مواجهة الرأي العام واقناعه بأن الأخطاء انسانية، وعليه يعز عليي أن تصل الامور الى ما آلت عليه عشية التحضيرات لإنتخاب لجنة جديدة، فأجد انه لا بد من إفساح المجال أمام من بمقدوره رفع نسبة النجاح أكثر وعليه أتقدم باستقالتي راجياً من اللجنة التنفيذية قبولها”.