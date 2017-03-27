رئيس غرفة التجارة في صيدا عرض مع وفد بيئي روسي معالجة ازمة النفايات

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح في مكتبه، وفدا من جمهورية روسيا الاتحادية ضم عددا من المختصين في مجالات صناعة معامل التخلص من النفايات في روسيا، ضمن اطار الجهود التي تبذلها الغرفة لايجاد حلول ناجعة لمعالجة ازمة النفايات بكافة انواعها والتخلص منها وفقا للمعايير البيئية الحديثة.

حضر اللقاء عدد من اصحاب القطاعات المنتجة في الجنوب ورؤساء مجالس بلدية.

واكد صالح ان اللقاء “يندرج ضمن واحد من اهم العناوين والاولويات في عمل الغرفة حيال خلق وعي لدى القطاعات المنتجة والبلديات حول كيفية مقاربة ازمة النفايات وايجاد الحلول لها وفقا للمعايير البيئية السليمة، كما ان اللقاء مع الخبراء البيئيين من الدول الصديقة ومن بينها روسيا الاتحادية سوف يساهم في بلورة رؤى واضحة حول الطرق الناجعة التي يمكن اعتمادها للتخلص من ازمة النفايات كما هو معتمد في هذه الدول”.

وقدم الوفد الروسي شرحا مفصلا حول الطرق والوسائل المعتمدة في روسيا لمعالجة ازمة النفايات.”