رئيس ريال مدريد يفتح الباب لإبرام صفقة هجومية قوية

شارك فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، في المقابلة الصحفية التي أجراها النجم السابق دوغاري، مع كريم بنزيمة عبر إذاعة مونت كارلو.

ونقلت صحيفة “ماركا” ما تحدث به بيريز حيث قال “الملكي بخير، نحن في المركز الأول في الدوري الإسباني وتأهلنا لربع نهائي دوري الأبطال، أنا سعيد جدًا لكريم بنزيمة، وبالنسبة لي هو الأفضل بين مهاجمي العالم، إنه يلعب بشكل جيد للغاية ويصعب العثور على لاعب مثله”.

وعن إمكانية التجديد لبنزيمة، أوضح بيريز “بالنسبة لي أود أن يبقى هنا إلى الأبد، نحن لا نتحدث عن هذا الآن ولكنني واثق من بقائه معنا للأبد”.

وسئل بيريز عن حديث العالم، المهاجم الفرنسي الشاب كليان مبابي والمرشح للانتقال إلى ريال مدريد وتشكيل ثنائية مع كريم بنزيمة، وعلق “مبابي وكريم؟ كل شيء ممكن في كرة القدم، ولكن أقول نفس الشيء لا نتحدث عن لاعبين خارج الفريق، نحن نركز على الليغا ودوري الأبطال الآن”.

وواصل “بنزيمة لا يلعب في مدريد بسببي، إنه يلعب بسبب المزايا التي يملكها، أنا سعيد لأننا تعاقدنا معه، وسعيد لأنني استطعت إقناعه، لقد عمل بجد من أجل نقل صورة ريال مدريد في مختلف أنحاء العالم”.

واختتم بيريز حديثه عن كريم بنزيمة وقال “بالنسبة لي، كريم بنزيمة هو أفضل لاعب فرنسي، لا أستطيع أن أقول غير ذلك”.