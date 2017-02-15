رئيس بلدية جبيل عرض وسفيرتي كولومبيا والارغواي سبل التعاون

استقبل رئيس بلدية جبيل – بيبلوس زياد الحواط في مكتبه، كلا من سفيرة كولومبيا في لبنان جورجينا ملاط، وسفيرة الاورغواي مارتا شينون، وبحث مع كل منهما في أحوال المدينة وشؤونها، وسبل التعاون بينها وبين البلدين على الصعد كافة.

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