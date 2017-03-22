رئيس اليويفا: دولتان أو ثلاث من اورويا قد تنظم مونديال 2026

أكّد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، السلوفيني ألكسندر سيفيرين، أن “دولتين أو ثلاث دول أوروبية” قد تنظم مونديالاً من 48 فريقا في 2026، مشيرا إلى أن أوروبا ستطالب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بـ16 ممثلا عنها، بعد موافقة الأخير على زيادة عدد المنتخبات المشاركة.
وقال سيفيرين:”48 هو رقم كبيرا جدا وسيكون مثيرا للغاية. اعتقد أنه سينظم في دولتين أو ثلاث من أوروبا، ليس أكثر من ذلك. ولا واحدة في أفريقيا، ربما تكون الصين أو الولايات المتحدة”.
وتخصص المرحلة الأولى من استقبال ترشيحات استضافة مونديال 2026 ،التي بدأت في آيار 2016 وستمتد حتى ايار 2017 ، لدراسة الجوانب الاستراتيجية والمشاورات حول الملفات المقدمة خاصة الملفات المتعلقة بتوافر الشروط المطلوبة من حيث حقوق الإنسان واستدامة المنافسة وحماية البيئة.
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