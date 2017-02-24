رئيس الوزراء التركي: مقتل جنديين تركيين في اعتداء في الباب في شمال سوريا

قتل جنديان تركيان واصيب آخرون، اليوم، “في اعتداء انتحاري في مدينة الباب”، معقل تنظيم “داعش” الذي استعادته فصائل المعارضة السورية أمس، كما اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم.

وقال يلديريم: “وقع اعتداء انتحاري ضد عسكريينا الذين كانوا يقومون بدورية على مدخل الباب، وسقط لنا شهيدان وجرحى”، بعد ساعات على مقتل 42 شخصا في تفجير انتحاري في هجوم آخر قرب هذه المدينة.

وكانت رئاسة الاركان التركية اشارت، في وقت سابق، الى مقتل جنديين واصابة 3 في انفجار قنبلة يدوية الصنع خلال “عملية تطهير” في الباب.