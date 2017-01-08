رئيس الوزراء التركي: على الأمم المتحدة دعمنا بشكل أكبر ضد تنظيم “داعش”

شدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على ان مواجهة الإرهاب هي وظيفة مشتركة لنا جميعا ونحتاج جميعا الدعم لمحاربة الإرهاب، معتبرا ان على الأمم المتحدة دعمنا بشكل أكبر ضد تنظيم “داعش”، لافتا الى ان سعداء ان الإرهاب على وشك الاندحار.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في أربيل، لفت الى اننا اتفقنا على مواجهة الإرهاب بشكل مشترك خلال المباحثات، كما تباحثنا في زيادة حجم الاستثمارات وتطوير العلاقات الاقتصادية.

وشدد على ان منظمة داعش الإرهابية وتنظيم بي كا كا وتنظيم غولن الإرهابيين هم خطر على تركيا وعلى كل المنطقة أيضا، مؤكدا ان نضالنا مستمر في مواجهة تنظيم بي كا كا الإرهابي، ولا يمكن لهذا التنظيم الاستمرار في عمله من الأراضي العراقية أو التركية.