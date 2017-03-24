رئيس المفوضية الأوروبية: مغادرة بريطانيا للاتحاد ستكلف 62 مليار دولار

كشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن “التكلفة الإجمالية لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي ستكون نحو62 مليار دولار أميركي”، موضحاً أن “المبلغ الذي ينبغي على بريطانيا سداده للاتحاد يعكس التزاماتها السابقة”.

وفي 16 آذار وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، على قانون يمنح الحكومة بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فيما أعلنت لندن أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أخطرت الاتحاد الأوروبي، نيتها تحريك المادة 50 من معاهدة لشبونة، بغية الخروج من الاتحاد في 29 من آذار”.

إلا أنه من المتوقع أن تؤجل الحكومة الإعلان عن ذلك إلى ما بعد قمة الاتحاد التي ستعقد غداً السبت، في الذكرى السنوية الـ 60 لتوقيع “اتفاقية روما” المؤسسة للاتحاد.

ومن المتوقع أن تستمر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمدة عامين.

تجدر الإشارة أنه في حزيران 2016، صوّت 52 في المئة من البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.