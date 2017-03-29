رئيس المجلس الأوروبي: لندن وبروكسل لن تربحا شيئا نتيجة المفاوضات المقبلة

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل الدول الأخرى في الاتحاد أكثر تمسكا بالوحدة، مؤكدا أن “بروكسل ستعمل على تخفيف عواقب البريكست”.

وقال توسك في مؤتمر صحافي في بروكسل إن لندن وبروكسل لن تربحا شيئا نتيجة المفاوضات المقبلة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا: “هدفنا يتمثل في تقليص الأضرار التي ستلحق بالمواطنين وقطاع الأعمال والدول الأعضاء”.

وأضاف: “سنفعل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق هذا الهدف”، مؤكداً أن بريطانيا تبقى دولة كاملة العضوية في الاتحاد الأوروبي قبل خروجها رسميا منه”.