رئيس الكتائب التقى سفير صربيا.. شمعون: لا مشكلة في قانون المختلط والمهم احترام المواعيد الدستورية

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بعد ظهر اليوم في بيت الكتائب المركزي – الصيفي، رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون، في حضور عضوي المكتب السياسي الكتائبي منير الديك واسعد عميرة، وتم البحث في الاوضاع لا سيما موضوع الانتخابات.

اثر اللقاء، قال شمعون: “بحثنا في موضوع الانتخابات ومصيرها ومصير القانون. ونحن ننتظر ما ستقدمه الدولة وموقفنا سيكون موحدا مهما كانت الاختراعات التي ستقدم لنا، ونتمنى الا نفاجأ بشيء عاطل”. وطالب ب”احترام المواعيد الدستورية”.

وإذا كان موافقا على القانون المختلط، قال: “لا مشكلة لدي، وما يهمني هو احترام الدستور والمواعيد الدستورية. أما بالنسبة للقانون فسنظل نجد مخرجا”.

وعن رأيه بتصريح رئيس الجمهورية في ما يتعلق بسلاح “حزب الله”، قال شمعون: “أتعجب من قائد جيش سابق، يضع الجيش في الدرجة الثانية وسلاح حزب الله في الدرجة الأولى”.

وعن الجهات المستفيدة من بقاء قانون الستين، قال: “الكسالى الذين يتحدثون منذ مدة عن تغيير القانون ومددوا للمجلس سنتين ولم يفعلوا شيئا، إما عن كسل أو عن عدم إدراك ومعرفة واحترام للقوانين، وإما لأنهم يعتبرون ان قانون الستين يلائمهم أكثر”.

سفير صربيا

وكان رئيس الكتائب استقبل سفير صربيا في لبنان أمير الفيتش، يرافقه القنصل جوزف مارتينوس، بحضور الوزير السابق الآن حكيم وعضو المكتب السياسي ميرا واكيم، وكان عرض لآخر التطورات وسبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد لا سيما الاقتصادية.