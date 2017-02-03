رئيس الاتحاد المصري واثق من التتويج بلقب افريقيا

أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة أن منتخب مصر قادر على الوصول إلى نهاية سعيدة في نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية في الغابون، أمام الكاميرون.

وقال أبو ريدة في حديث صحافي:”أنا واثق من أن الفريق قادر على رسم البسمة على وجوه المصريين والوصول لنهاية سعيدة في البطولة”.

أضاف:”مر اللاعبون بظروف صعبة خلال النهائيات وأثبتوا قدرتهم على اجتياز العقبات بداية من سوء أرضية الملاعب مرورا بارتفاع نسبة الرطوبة ووصولا إلى الإصابات التي لحقت بأكثر من خمسة لاعبين أساسيين”.

ختم بالقول:”أثق في قدرتنا على مواصلة التحديات وتحقيق حلم المصريين باسترداد اللقب”.