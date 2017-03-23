رئيس الاتحاد الانكليزي ينتقد هتافات الجماهير أمام المانيا !

كشف رئيس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم غريغ كلارك ان سلوك قسم من المشجعين الانكليز الذين تواجدوا في المباراة الودية التي انتهت بفوز المنتخب الالماني بنتيجة 1-0 و التي اقيمت في المانيا على ارض ملعب سيغنال ايدونا بارك كان غير مناسب وغير محترم ومخيب للامال .

وقال كلارك :”الاتحاد الانكليزي طالب باستمرار انصاره على الاحترام وعدم ترديد الاغاني التى يمكن اعتبارها مهينة للغير”.

واضاف كلارك : “بعض الأفراد الذين ينخرطون في مثل هذا السلوك لا يمثلون الغالبية الساحقة من المشجعين انكلترا ولا القيم والهوية التي يجب أن نطمح إليها”.

وتابع كلارك :”نحن نعمل مع مؤسسة انكلترا للسفريات و اتحاد انصار كرة القدم للالتقاء معا لمعالجة هذه المسألة،فكل من يشارك في تنظيم اللعبة يتحمل مسؤولية ضمان حضور مباراة كرة القدم فيجب أن تكون تجربة آمنة وممتعة للجميع”.