رئيس الاتحاد الانكليزي ينتقد هتافات الجماهير أمام المانيا !

كشف رئيس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم غريغ كلارك ان سلوك قسم من المشجعين الانكليز الذين تواجدوا في المباراة الودية التي انتهت بفوز المنتخب الالماني بنتيجة 1-0 و التي اقيمت في المانيا على ارض ملعب سيغنال ايدونا بارك كان غير مناسب وغير محترم ومخيب للامال .
وقال كلارك :”الاتحاد الانكليزي طالب باستمرار انصاره على الاحترام وعدم ترديد الاغاني التى يمكن اعتبارها مهينة للغير”.
واضاف كلارك : “بعض الأفراد الذين ينخرطون في مثل هذا السلوك لا يمثلون الغالبية الساحقة من المشجعين انكلترا ولا القيم والهوية التي يجب أن نطمح إليها”.
وتابع كلارك :”نحن نعمل مع مؤسسة انكلترا للسفريات و اتحاد انصار كرة القدم للالتقاء معا لمعالجة هذه المسألة،فكل من يشارك في تنظيم اللعبة يتحمل مسؤولية ضمان حضور مباراة كرة القدم فيجب أن تكون تجربة آمنة وممتعة للجميع”.
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