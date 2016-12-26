رئيس الاتحاد الالماني يشن هجوما على كأس القارات ومونديال قطر

رأى رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم رينهارد غريندل أن إقامة مونديال 20222 في قطر خلال الشتاء أمر لا يمكن تخيله، مشككا بفعالية بطولة كأس القارات.

وقال غريندل في حديث نشرته وكالة الانباء الالمانية:”بالنسبة لكأس العالم 2022 في قطر، فإن هذه البطولة سوف تقام في الشتاء، ولا يمكنني أن أتخيل كيف سيتم وضع مباريات البطولة في أجندة كرة القدم”.

أضاف:”من الضروري أن يتم إعادة التفكير في جدوى البطولة، التي دائما توصف وأنها بروفة تعكس مدى استعداد الدولة المستضيفة لكأس العالم”.

تابع قائلا:”زيادة المباريات أدى إلى زيادة الضغوط على عاتق اللاعبين، والأندية بحاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء عمليات إحلال وتجديد”.

ومن المقرر أن تقام كأس القارات في روسيا بين 17 حزيران والثاني من تموز عام 2017.