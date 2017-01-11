رئيسا “الاحرار” و”الكتائب”: لقانون انتخابي جديد واجراء الانتخابات في موعدها

استقبل رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون في البيت المركزي للحزب في السوديكو، قبل ظهر اليوم، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، وعقد اجتماع شارك فيه عن “الاحرار” الامين العام للحزب الدكتور الياس ابو عاصي، امين الداخلية الدكتور ريمون مرهج وأمين الإعلام اميل العلية، وعن “الكتائب” عضوا المكتب السياسي غابي سمعان وشادي معربس. وتم البحث في المستجدات السياسية، لا سيما في موضوع الإنتخابات النيابية.

شمعون

اثر اللقاء، لفت النائب شمعون، الى ان “الظروف اليوم ليست سهلة على البلد، وهناك نوع من الامتحان في موضوعي الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات”، داعيا القوى السياسية الى “ان تجتمع وتعتمد اسلوبا واحدا للعمل”، وقال: “ان حزبي وحزب الكتائب، اعتادا عندما تكون هناك ضرورة وطنية للتحرك، يكونان دائما موجودين وفي الطليعة”.

اضاف: “لبنان لسوء الحظ، هو دائما في حالة الدفاع النفس ولدينا الآن والحمد لله رئيس جمهورية انتخب بعد سنتين ونصف من الشغور، ولدينا حكومة هي حكومة انتخابات نتمنى ان تكون في موعدها مهما كان القانون، وسنكون ان شاء الله واياكم في نفس الخندق للدفاع عن شؤون هذا الوطن”.

الجميل

من جهته، قال النائب الجميل: “كنا دائما وفي كل المفاصل على نفس الموقف السياسي والوطني، وهذا امر تجدر الاشارة اليه. وما نشعر به اليوم، هو حصول تسوية في البلد احد بنودها الإبقاء على القانون الحالي للانتخابات. وكل ما نسمعه من شعارات وكلام فوق السطوح ليس سوى هروب من المسؤولية وذر الرماد في العيون”.

اضاف: “كان الحديث ان اولوية الحكومة هي لإقرار الموازنة وقانون جديد للانتخابات، فتبين لنا ان الأولوية هي للغاز”.

واستغرب الجميل من انه “بعد شهر من تشكيل الحكومة، لم يبحث قانون الإنتخاب على طاولة مجلس الوزراء، ولا يبدو ان هناك اجتماعات في مجلس النواب للاتفاق على شيء جديد”، محذرا من هذا الموضوع، وطالب ب”عرض القوانين على المجلس النيابي في اول جلسة تشريعية”، مذكرا ان “هناك آلية دستورية لإقرار القوانين، اي بوضعها على جدول اعمال مجلس النواب والتصويت عليها حسب الأصول”.

وتابع: “هناك 17 قانونا في المجلس النيابي، فليعرضوا على التصويت، والقانون الذي ينال الأكثرية يصبح القانون الإنتخابي الجديد للبنان في الإنتخابات المقبلة. اما اذا كان الهدف ترك اللبنانيين في حالة عدم تمثيل حقيقي للمجتمع اللبناني كما هو حاصل من فترة طويلة الى اليوم واذا كان الهدف ترك المحادل والفساد الإنتخابي، وهذا النادي السياسي المغلق متحكما بثروات لبنان وبمقدراته ومستقبل شبابه، فلنبق على هذا القانون. واذا كان المطلوب ترك المافية السياسية متحكمة برقاب اللبنانيين وبأموالهم وثرواتهم ومستقبلهم، فليكملوا على هذا المنوال”.

وتوجه الجميل الى الشعب اللبناني محذرا من “النادي السياسي المغلق ومن عدم وجود اصوات حرة اصلاحية وشباب ومستقلين ومجتمع مدني في المجلس النيابي تدل على الأخطاء”. وقال: “المطلوب اسكات كل هذه الأصوات لكي لا يبقى صوت يعلو فوق صوت الصفقة”.

ورأى ان “الطريقة الوحيدة للشفافية والحرية وللحياة الديموقراطية والسياسية في لبنان، هي ان تكون كل الأصوات مسموعة وان يكون هناك رقابة على الحياة السياسية وعلى عمل الحكومات وعلى الأخطاء المرتكبة، بوجود فريق معارض وهذا لا يتحقق الا من خلال قانون الأنتخابات”، محملا “الطبقة السياسية الموجودة اي هروب من المسؤولية في موضوع الإنتخابات”، ووصفه ب”محاولة اخضاع الشعب اللبناني لهذا النادي المغلق ومنع اي امكانية لوجود اصوات معارضة حرة وتقول الحقيقة”.

ولفت الى ان “هناك عهدا جديدا وتحالفات مهمة في تاريخ لبنان، واذا لم تؤد كل هذه العوامل الى انتاج قانون انتخابي جديد في هذه الإنتخابات، فلن نتمكن من الوصول الى انتاجه بعد اربع سنوات”. واعرب عن تقديره “للمواقف الوطنية للنائب شمعون”، ورأى فيه “مثالا لكل من يؤمن بسيادة لبنان واستقلاله”.

وردا على سؤال قال الجميل: “الكل سيلاقي عذرا في النهاية لتبرير السير في قانون الستين، نحن نحذر من هذا الموضوع ونقول بوضوح، لا يمكن ان نقوم بحملة على مدى عشر سنوات ضد هذا القانون ونكذب على الناس ويكون ما نضمره عكس ذلك، ونكون مستفيدين بوضع اليد على قرار اللبنانيين ونكرس منطق البوسطة والمحدلة وعملية السطو على الرأي العام اللبناني”.