رؤساء البلديات والمخاتير في النبطية تسلموا لوائح الشطب

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان محافظة النبطية سلمت جداول لوائح الشطب الى رؤساء البلديات والمخاتير في قرى قضاء النبطية للاطلاع عليها من قبل المواطنين، واجراء التصحيحات اللازمة، ضمن مهلة شهر تبدأ من 10 الحالب لغاية 10 اذار المقبل، ثم اعادتها للجهات الرسمية المعنية في المحافظة.

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