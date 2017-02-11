ذكرى لموليير الشرق الشاعر عمر زعني

بتاريخنا المعاصر شحصيات طبعت صورة لبنان السياسية والثقافية. عمر الزعني، الشاعر اللبناني الإنتقادي، الذي لقّب بموليير الشرق”، ترك ارث كبير ضم اكثر من ألف قصيدة بلسان الشعب وباللغة المحكية. تحت عنوان “يا عمر الزعني وينك” ويقوم “نادي لكل الناس” بالتعاون مع ت مربوطة بإحياء ذكرى موليير الشرق ويتخلل المناسبة عرض فيلم “تحية إلى عمر زعني” للمخرجة رنا المعلم اجواء هذه الأمسية نتابعها بهذا التقرير للزميلة رولا امين الدين.

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