دي نيرو بأقوى تصريح: في عهد ترامب أميركا تحولت إلى “كوميديا غبية” (فيديو)

أشار النجم العالمي روبرت دي نيرو إلى أن أميركا تحولت إلى “كوميديا تراجيدية غبية”، في عهد دونالد ترامب داعيًا الطلاب للعمل على وقف جنون رئاسته.

ووجه دي نيرو كلمته لطلاب خلال خطاب افتتاحي ألقاه في جامعة براون الأميركية، حيث قال: “إنكم تتخرجون الآن والبلاد تحولت إلى كوميديا تراجيدية غبية، نصيحتي أن أقفلوا أبواب الجامعة وابقوا هنا”، مضيفًا: “لكن في حال غادرتم، فاعملوا من أجل التغيير. اعملوا لإيقاف الجنون”.

وكان النجم العالمي قد هاجم ترامب سابقًا حيث وصفه بـ”اللئيم” وأكد أن إدارته قد تحرم الولايات المتحدة الأميركية من فنانين عظماء لأهدافها السياسية الانقسامية، كما عبر أنه “يرغب بلكمه في وجهه” قبيل فوزه بالانتخابات.