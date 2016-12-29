رحب المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي ميستورا يرحب بوقف إطلاق النار في سوريا، مشيرا الى ان الاتفاق يجب أن يسهم في المفاوضات الشاملة برعاية الأمم المتحدة.

وسبق ان اعلن الجيش السوري عن اتفاق لوقف الاعمال القتالية في سوريا. ونصت بنود الاتفاق في سوريا ان روسيا وتركيا تضمنان تنفيذ الاتفاق، وتبدأ المفاوضات في الأستانة خلال شهر برعاية روسية تركية. كما نصت بنود الاتفاق على ان المفاوضات ستتم وفق بيان جنيف والقرار 22544، وأن للمعارضة السورية وحدها الحق في تسمية وفدها للمفاوضات.