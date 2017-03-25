دي ميستورا يدعو الى محادثات بين روسيا وايران وتركيا لوقف العنف بسوريا

رأى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا انه “ينبغي لروسيا وإيران وتركيا عقد المزيد من المحادثات بشأن وقف إطلاق النار ووقف العنف في سوريا في أقرب وقت ممكن من أجل السيطرة على الوضع “المقلق” على الأرض”.

واشار دي ميستورا في تصريح الى إنه “اقترح أن يناقشوا ما يجري في سوريا”، آملا أن “يعقد اجتماع في آستانة في أقرب وقت ممكن من أجل السيطرة على الوضع المقلق حاليا”.