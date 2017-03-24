دي ميستورا: هناك رغبة من جميع الوفود بجنيف على المضي قدما بالمفاوضات

لفت المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستوراإلى أن “هناك رغبة من الجهات على المضي قدما في المفاوضات السياسية”، مشيراً إلى أن “كافة الوفود في جنيف حرصوا على الحضور وعدم الانسحاب”.

وفي مؤتمر صحفي له، أشار دي ميستورا إلى أن “وحدة موقف من موسكو وأنقرة والرياض للمضي في محادثات جنيف”، لافتاً إلى “أننا تطرقنا اليوم إلى جوهر المحادثات ولم نبحث جدول الأعمال وركزنا على المسائل الأمنية في محادثاتنا مع وفد النظام السوري”، معرباً عن أسفه لـ”تزامن المحادثات السورية مع الاشتباكات على الأرض”.

ودعا دي ميستورا روسيا وتركيا وإيران إلى “عقد اجتماعات في أستانة مجددا لمعالجة الأمور بشأن وقف إطلاق النار”.